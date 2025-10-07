Galatasaray'da stopere dört aday

Galatasaray'da milli ara sonrası oynanacak Başakşehir maçı için stoperde dört aday bulunuyor.

calendar 07 Ekim 2025 09:48
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da milli ara sonrası oynanacak Başakşehir mücadelesi öncesinde savunmanın göbeğinde sorun var.

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez cezalı. Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı'nın partnerinin kim olacağı merak ediliyor. Okan Buruk kurmaylarıyla analiz yaparak 4 adaydan birine formayı verecek.

Beşiktaş karşılaşmasında takım 10 kişi kaldıktan sonra bu bölgeye kaydırılan Mario Lemina favori görülüyor. Arda Ünyay, Metehan Baltacı ve Kaan Ayhan da forma bekleyen diğer oyuncular.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
