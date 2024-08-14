Galasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığının ardından stoper hattında transfer için kollar sıvandı.
Emin Bayram Westerlo'ya satılırken, Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi söz konusu.
DEV ADAY: ISAAK TOURE
Abdülkerim'e 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen sarı-kırmızılılar, B planı olarak Isaak Toure'yi görüyor.
BOYU 2.06 METRE
Fransa'da Ligue 2'ye düşen Lorient'in oyuncusu Toure, Fildişi Sahilli asıllı olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giydi. 2003 doğumlu olan Isaak Toure, 2.06 metrelik boyu ile hava toplarında büyük bir etkiye sahip.
4 SEZON KONTRATI BULUNUYOR
Lorient'in 8 milyon Euro'ya geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan transfer ettiği başarılı futbolcunun 4 sezon kontratı bulunuyor. Isaak Toure, olası stoper satışında Galatasaray Kulübü'nün alternatif olarak belirlediği isim konumunda.
Emin Bayram Westerlo'ya satılırken, Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi söz konusu.
DEV ADAY: ISAAK TOURE
Abdülkerim'e 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen sarı-kırmızılılar, B planı olarak Isaak Toure'yi görüyor.
BOYU 2.06 METRE
Fransa'da Ligue 2'ye düşen Lorient'in oyuncusu Toure, Fildişi Sahilli asıllı olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giydi. 2003 doğumlu olan Isaak Toure, 2.06 metrelik boyu ile hava toplarında büyük bir etkiye sahip.
4 SEZON KONTRATI BULUNUYOR
Lorient'in 8 milyon Euro'ya geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan transfer ettiği başarılı futbolcunun 4 sezon kontratı bulunuyor. Isaak Toure, olası stoper satışında Galatasaray Kulübü'nün alternatif olarak belirlediği isim konumunda.