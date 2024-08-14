Galatasaray'da stopere dev aday: Isaak Toure

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrasında Galatasaray, B planı olarak Lorient'ten Isaak Toure'yi gündemine aldı. 21 yaşındaki 2.06'lık genç oyuncu, hava topu hakimiyeti ile öne çıkıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da stopere dev aday: Isaak Toure
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 09:56
Son güncelleme 14 Ağustos 2024 09:57
Galasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığının ardından stoper hattında transfer için kollar sıvandı.

Emin Bayram Westerlo'ya satılırken, Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi söz konusu.

DEV ADAY: ISAAK TOURE

Abdülkerim'e 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen sarı-kırmızılılar, B planı olarak Isaak Toure'yi görüyor.



BOYU 2.06 METRE

Fransa'da Ligue 2'ye düşen Lorient'in oyuncusu Toure, Fildişi Sahilli asıllı olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giydi. 2003 doğumlu olan Isaak Toure, 2.06 metrelik boyu ile hava toplarında büyük bir etkiye sahip.

4 SEZON KONTRATI BULUNUYOR

Lorient'in 8 milyon Euro'ya geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan transfer ettiği başarılı futbolcunun 4 sezon kontratı bulunuyor. Isaak Toure, olası stoper satışında Galatasaray Kulübü'nün alternatif olarak belirlediği isim konumunda.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery