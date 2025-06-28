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Galatasaray'da sorun: Osimhen cevap vermiyor!

Victor Osimhen için şu an en yakın iki varış noktası Al Hilal ve Galatasaray. Ancak oyuncuyla kulüp ve Napoli arasındaki görüşme trafiği henüz gerçekleşmedi. Çünkü Osimhen'in karar vermek için acelesi yok.

calendar 28 Haziran 2025 15:15
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sorun: Osimhen cevap vermiyor!
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu 19 Haziran'da Pasifik Holding'le imzalanan göğüs reklamı sponsorluğu anlaşmasında Osimhen hakkındaki sorulara, "Victor Osimhen devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var, o da başkanım ve bizde. Bizim B planlarımız var" açıklamasıyla cevap verdi.

Bu aslında Osimhen'e, "Bizi fazla bekletme" çağrısıydı. Galatasaraylı taraftarlar ertesi güne Osimhen'in açıklamalarıyla uyandı. Nijeryalı yıldız da bu çağrıya karşılık bir canlı yayına katılarak, "Şu anda ben tatilime odaklandım. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Hatalarımı ve iyi yaptığım şeyleri görüyorum. Bu da gelişmeme yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı.

BAĞLAYICI BİR ADIM ATMIYOR...


Sonra yeniden iki taraf sessizliğe gömülse de dedikodu çarkı dönmeye devam etti. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızla görüşmeler yaptığına, Napoli ile pazarlıkların 50 milyon euro bandına geldiğine dair haberler dünya basınında bol bol yer işgal etti. Ancak Galatasaray cephesinde durum çok farklı. Şu an Osimhen'le her hangi bir iletişim kurulmuş değil.

Nijeryalı yıldız söylediği gibi 'Tatiline odaklanmış' bir şekilde ve telefonlara bile bakmıyor. Galatasaray cephesi bunu bir transfer stratejisi olarak değerlendiriyor. Osimhen'in bütün teklifleri görmek istediği, bu yüzden kimseye bağlayıcı bir söz vermek istemediği yorumu yapılıyor.

NAPOLİ AŞAMASINA GELEMEDİLER

Sarı-Kırmızılılar da büyük bir sabırla beklemeyi sürdürüyor. Ancak 'Bu iş olmayacak' endişesi de had safhada. Çünkü şu an ne Osimhen ne de Napoli cephesiyle bir görüşme yapacak durumda değiller. Zira, Napoli ile görüşmek için önce Osimhen'le imza aşamasına gelmeleri lazım.

Ondan sonra İtalyanlar'la pazarlık başlayacak. Ancak bu aşama da çok kolay değil. Zira Napoli başkanı inatçı bir adam olarak tanınıyor ve 75 milyon euroda fazla bir indirim yapma ihtimali zayıf. Napoli başkanı için, "Çılgın bir adam, gerekirse Osimhen'i 1 yıl yatırıp, bedava gönderir ama geri adım atmaz" değerlendirmeleri de yapılıyor. 


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