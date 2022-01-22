Galatasaray'da son 4.5 ayda 3'üncü acı

Galatasaray, Yarsuvat ve Cengiz'in ardından, 4.5 ay içinde 3. başkanını kaybetti. Sarı-kırmızılılarda, 27. başkan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da son 4.5 ayda 3'üncü acı
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22 Ocak 2022 09:27
Galatasaray Kulübü'nün 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevini yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Duygun Yarsuvat'ı 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz'i ise 28 Kasım 2021'de kaybeden sarı-kırmızılılar, 4.5 aylık süreçte üçüncü başkanını da yitirmiş oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"1969-1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu da, Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'nin en büyük iş insanları arasında yer alan Beyazıt'ın başkanlığı döneminde futbol takımı 9 kupa (3 Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı, 2 TSYD, 2 Federasyon) kazandı. İngiltere'den Brian Birch'ü teknik direktör olarak getiren Selahattin Beyazıt, bugün Galatasaray'ın kurtuluşu olarak gösterilen Riva arazisini de kulübe kazandırmıştır.

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