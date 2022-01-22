Galatasaray'da son 4.5 ayda 3'üncü acı

Galatasaray Kulübü'nün 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevini yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.
Duygun Yarsuvat'ı 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz'i ise 28 Kasım 2021'de kaybeden sarı-kırmızılılar, 4.5 aylık süreçte üçüncü başkanını da yitirmiş oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"1969-1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Türkiye Futbol Federasyonu da, Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'nin en büyük iş insanları arasında yer alan Beyazıt'ın başkanlığı döneminde futbol takımı 9 kupa (3 Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı, 2 TSYD, 2 Federasyon) kazandı. İngiltere'den Brian Birch'ü teknik direktör olarak getiren Selahattin Beyazıt, bugün Galatasaray'ın kurtuluşu olarak gösterilen Riva arazisini de kulübe kazandırmıştır.
Duygun Yarsuvat'ı 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz'i ise 28 Kasım 2021'de kaybeden sarı-kırmızılılar, 4.5 aylık süreçte üçüncü başkanını da yitirmiş oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"1969-1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Türkiye Futbol Federasyonu da, Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'nin en büyük iş insanları arasında yer alan Beyazıt'ın başkanlığı döneminde futbol takımı 9 kupa (3 Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı, 2 TSYD, 2 Federasyon) kazandı. İngiltere'den Brian Birch'ü teknik direktör olarak getiren Selahattin Beyazıt, bugün Galatasaray'ın kurtuluşu olarak gösterilen Riva arazisini de kulübe kazandırmıştır.