Galatasaray'da transfer arayışı devam ediyor...
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar rakibini elemesi halinde, turnuva katılım bedeli olarak yaklaşık 19 milyon euroluk gelir elde edecek.
Böylece yönetimin transfer için eli rahatlayacak ve gerekli bölgelere takviyeler yapılacak.. Sarı kırmızılılar, öncelikle savunmanın solunu güçlendirmek istiyor.
Galatasaray yönetimi, Derrick Köhn'ün sol bekte gösterdiği performanstan yeterince memnun değil... Takımda orijinal mevkisi sol bek olan başka futbolcu bulunmadığı için o bölgeye mutlaka bir transfer yapılacağı öğrenildi.
ISMAIL JAKOBS VE JAVI GALAN LİSTEDE
Yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların listesinde Ismail Jakobs ve Javi Galan gibi isimler yer alıyor.
AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK
Derrick Köhn'ün, kulüpteki geleceği ise henüz netleşmedi. Avrupa'dan birkaç kulübün resmi teklif yaptığı Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek...
Derrick Köhn'ün transferi durumunda sarı kırmızılıların, sol beke iki takviye yapabileceği belirtiliyor.
GALAN'IN PERFORMANSI
7 milyon euro piyasa değeri bulunan 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Javi Galan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad formasıyla çıktığı 18 maçta 1 asist kaydetti.
JAKOBS'UN PERFORMANSI
8 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki Senegalli oyuncu Ismail Jakobs, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 2 asistlik performans göstermişti.
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar rakibini elemesi halinde, turnuva katılım bedeli olarak yaklaşık 19 milyon euroluk gelir elde edecek.
Böylece yönetimin transfer için eli rahatlayacak ve gerekli bölgelere takviyeler yapılacak.. Sarı kırmızılılar, öncelikle savunmanın solunu güçlendirmek istiyor.
Galatasaray yönetimi, Derrick Köhn'ün sol bekte gösterdiği performanstan yeterince memnun değil... Takımda orijinal mevkisi sol bek olan başka futbolcu bulunmadığı için o bölgeye mutlaka bir transfer yapılacağı öğrenildi.
ISMAIL JAKOBS VE JAVI GALAN LİSTEDE
Yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların listesinde Ismail Jakobs ve Javi Galan gibi isimler yer alıyor.
AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK
Derrick Köhn'ün, kulüpteki geleceği ise henüz netleşmedi. Avrupa'dan birkaç kulübün resmi teklif yaptığı Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek...
Derrick Köhn'ün transferi durumunda sarı kırmızılıların, sol beke iki takviye yapabileceği belirtiliyor.
GALAN'IN PERFORMANSI
7 milyon euro piyasa değeri bulunan 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Javi Galan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad formasıyla çıktığı 18 maçta 1 asist kaydetti.
JAKOBS'UN PERFORMANSI
8 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki Senegalli oyuncu Ismail Jakobs, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 2 asistlik performans göstermişti.