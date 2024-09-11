Galatasaray'da sistem değişiyor; Okan Buruk'tan beğeni

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Osimhen ve Zalewski transferleri sonrası sistemi değiştirme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sistem değişiyor; Okan Buruk'tan beğeni
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11 Eylül 2024 09:21
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sistemi değiştirmeyi planlıyor.

Kerem, Zaha gibi önemli kanat oyuncularının takımdan ayrılması ve Osimhen'in transfer edilmesi sonrası Zalewski transferinde de sona yaklaşılması ile yeni sistem netleşmeye başladı.

ÇİFT FORVETE GEÇİŞ KESİN

Icardi'nin sakatlığını atlatmasının ardından çift forvete geçecek olan Galatasaray'da Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonları üzerinde duruyor.

Öte yandan Instagram üzerinden Okan Buruk'un yaptığı bir beğeni dikkat çekti. Buruk, "Zalewski hamlesi ile Galatasaray'ın sistem değiştireceği kesinleşmiş oldu." yorumunu beğendi.



ERTELEMELİ GEÇİŞ

Buruk'un çift forvetli düzene geçişi ise biraz ertelemeli olacak. Icardi'nin sakatlığının ardından bu düzenle oynamayı planlayan başarılı hocanın, Arjantinli oyuncu tam randımanlı hale gelene kadar tek forvetle sahaya çıkması bekleniyor.



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