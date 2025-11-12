Galatasaray'da Sara'ya Rus kancası!

Galatasaray 'ın orta sahadaki Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Ligi'nden bazı takımların 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu için devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma teklifler gelebileceği de gelen haberler arasında.

SON KARAR OKAN BURUK'UN

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 862 dakika sahada kalan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetiminin olası bir teklif gelmesi durumunda teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edeceği de gelen haberler arasında.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel verilere göre 22 milyon euro değer biçilen Sara'nın Galatasaray ile olan kontratı 2029 yılında sona erecek.