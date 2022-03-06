Galatasaray'da Omar Elabdellaoui pişmanlığı

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamayan Sacha Boey, İttifak Konyaspor karşısında takımın en kötülerinden biri olarak dikkat çekti.



TARAFTARLARDAN TEPKİ!



Göztepe ve Çaykur Rizespor ile oynadığı maçlarda formasını tamamen iyileşen Omar Elabdelloui'ye kaptıran Sacha Boey, Konyaspor maçında ilk 11'de yer almasına rağmen sahada bir varlık gösteremedi ve takımın en kötülerinden biri olarak dikkat çekti. Taraftarlar Boey'in performansını sert bir dille eleştirdi.



BARCELONA ÖNCESİ PİŞMANLIK!



Omar'ın UEFA listesinin teslimi öncesi sağlık durumunun net olmaması sebebiyle adı Avrupa Ligi kadrosuna yazılmazken, UEFA'ya bildirilen listede sağ bek olarak sadece Sacha Boey'e yer verilmişti. Sacha Boey'in eski formundan çok uzak olması sonrası Omar'ın UEFA listesinde yer almaması perşembe günü oynanacak Barcelona maçı öncesi Galatasaray'da büyük bir pişmanlık yarattı. Teknik heyetin bu konuda hata yapıldığını düşündüğü vurgulandı.





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