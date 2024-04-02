Galatasaray'da Okan Buruk'un rekor gecesi!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayarak çok başarılı bir grafik ortaya koyan Okan Buruk, Galatasaray'da yeni bir rekorun peşinde. Tecrübeli hoca, Hatayspor mücadelesinin kazanılması halinde Lucescu'yla paylaştığı rekorun tek başına sahibi olacak. İşte tüm detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un rekor gecesi!
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02 Nisan 2024 07:52
Son güncelleme 02 Nisan 2024 07:53
Galatasaray'daki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında rekor sınavına çıkacak.

REKORUN TEK SAHİBİ OLACAK

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Buruk, takımıyla birlikte Hatay karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda, bu rekorun tek başına sahibi olacak.

Aslan, tecrübeli hocasıyla ligde sadece Hatay'a kaybetti ve an itibarıyla da ligde çıktığı 11 mücadeleden de zaferle ayrılmayı başardı. 

 
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