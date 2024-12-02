Galatasaray'da Victor Nelsson konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ligin 13. haftasında oynanan Bodrum FK karşılaşmasında Danimarkalı savunma oyuncusunu uzatma dakikalarında oyuna soktu.
TAMAMEN İPLER KOPTU MU?
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, devre arasında ise yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.
Nelsson, ligde son oynanan Eyüpspor karşılaşmasını da yedek kulübesinde tamamladı. Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı sakatlıktan sonra Nelsson'u tercih etmeyip Berkan Kutlu'yu oyuna dahil etmesi Nelsson'un tamamen gözden çıkartıldığı yönünde yorumlandı.
FORMA BULABİLİR
Öte yandan Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray'ın savunma hattında Kaan Ayhan'ın da sakatlığı bulunuyor. Okan Buruk, iki futbolcunun yokluğunda Nelsson'a forma verebilir.
REAL BETIS İDDİASI
Nelsson için geçtiğimiz günlerde İspanya'dan Real Betis iddiası gündeme gelmişti.
12 MAÇTA OYNADI
Victor Nelsson, Galatasaray'da bu sezon 12 maçta 579 dakika sahada kaldı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ligin 13. haftasında oynanan Bodrum FK karşılaşmasında Danimarkalı savunma oyuncusunu uzatma dakikalarında oyuna soktu.
TAMAMEN İPLER KOPTU MU?
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, devre arasında ise yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.
Nelsson, ligde son oynanan Eyüpspor karşılaşmasını da yedek kulübesinde tamamladı. Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı sakatlıktan sonra Nelsson'u tercih etmeyip Berkan Kutlu'yu oyuna dahil etmesi Nelsson'un tamamen gözden çıkartıldığı yönünde yorumlandı.
FORMA BULABİLİR
Öte yandan Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray'ın savunma hattında Kaan Ayhan'ın da sakatlığı bulunuyor. Okan Buruk, iki futbolcunun yokluğunda Nelsson'a forma verebilir.
REAL BETIS İDDİASI
Nelsson için geçtiğimiz günlerde İspanya'dan Real Betis iddiası gündeme gelmişti.
12 MAÇTA OYNADI
Victor Nelsson, Galatasaray'da bu sezon 12 maçta 579 dakika sahada kaldı.