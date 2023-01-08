Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un Kadıköy'de zafer planı belli oldu. Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe'nin özellikle savunma zaaflarını değerlendirmek istediği vurgulandı.



Bu çerçevede, rakibinin özellikle defans arkasına yapılan koşularda yaşadığı problemleri kullanmak isteyen Buruk; Rashica, Mertens ve Kerem gibi hızlı oyuncularından bunu değerlendirmelerini istedi. Fenerbahçe'nin sık sık uyguladığı ofsayt taktiğini bozacak çalışmalar üzerinde durulduğu da öğrenildi. Böylece başarılı teknik adam, sarı-lacivertlileri en güçlü silahıyla vurmaya çalışacak. Bunun için de Fenerbahçe savunmasını zorda bırakacak ön alan baskısı yapılacağı bildirildi.



4-6 hafta riski



Galatasaray'da derbi öncesi en çok merak edilen konu, Mauro Icardi'nin ilk 11'de maça başlayıp başlamayacağıydı. Arjantinli futbolcu, takımla çalışmalara başlarken, sakatlığının nüksetmesi durumunda 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı teknik ekibe rapor edildi.



Okan Buruk bunun üzerine Kadıköy'de Icardi ile maça başlamama kararı aldı. 29 yaşındaki golcü oyuncunun kulübede olacağı ve maçın gidişatına göre şans bekleyeceği bildirildi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Icardi ile birlikte Gomis'i de yedekte tutacak. Başarılı çalıştırıcı, santrfor olarak Mertens'i kullanacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, maçın gidişatına göre Gomis'e görev verecek.





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