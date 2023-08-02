Galatasaray'da Mauro Icardi'ye yeni görev

Galatasaray'da Mauro Icardi kaptanlık görevine getirildi. Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardından üçüncü kaptan Arjantinli yıldız olacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Mauro Icardi'ye yeni görev
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02 Ağustos 2023 14:56
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz günlerde bonservisiyle kadroya katılan Mauro Icardi'ye yeni bir görev verildi.

Arjantinli yıldız, yeni sezonda Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak.

Muslera ve Kerem ile birlikte Galatasaray'ın kaptanları arasında Icardi de yer alacak.

Geçen sezon takımın üçüncü kaptanı olan Gomis'in görevi golcü oyuncuya geçecek.



YILLIK 6 MİLYON EURO

Kamu Aydınlatma Platformu'na oyuncunun yılık ücreti 6 milyon Euro olarak açıklanırken başarılı futbolcuya 4 milyon Euro da imaj hakları olarak bonus ödeneceği kaydedildi.  

 
 

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