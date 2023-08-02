Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz günlerde bonservisiyle kadroya katılan Mauro Icardi'ye yeni bir görev verildi.
Arjantinli yıldız, yeni sezonda Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak.
Muslera ve Kerem ile birlikte Galatasaray'ın kaptanları arasında Icardi de yer alacak.
Geçen sezon takımın üçüncü kaptanı olan Gomis'in görevi golcü oyuncuya geçecek.
YILLIK 6 MİLYON EURO
Kamu Aydınlatma Platformu'na oyuncunun yılık ücreti 6 milyon Euro olarak açıklanırken başarılı futbolcuya 4 milyon Euro da imaj hakları olarak bonus ödeneceği kaydedildi.
Arjantinli yıldız, yeni sezonda Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak.
Muslera ve Kerem ile birlikte Galatasaray'ın kaptanları arasında Icardi de yer alacak.
Geçen sezon takımın üçüncü kaptanı olan Gomis'in görevi golcü oyuncuya geçecek.
YILLIK 6 MİLYON EURO
Kamu Aydınlatma Platformu'na oyuncunun yılık ücreti 6 milyon Euro olarak açıklanırken başarılı futbolcuya 4 milyon Euro da imaj hakları olarak bonus ödeneceği kaydedildi.