Galatasaray'da Mauro Icardi 11'e dönüyor!

Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'yı ağırlayacak Galatasaray'da 4 eksik bulunuyor.
Abdülkerim ve Oliveira sakatlığı, Bakambu ve Ziyech ise Afrika Kupası'nda oldukları için yok. Boey'i Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı takımda sağ bekte Kaan Ayhan görev yapacak.
Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Trabzonspor ve İstanbulspor müsabakalarında oyuna sonradan giren Mauro İcardi, bu kez ilk 11'deki yerini alacak.
Abdülkerim ve Oliveira sakatlığı, Bakambu ve Ziyech ise Afrika Kupası'nda oldukları için yok. Boey'i Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı takımda sağ bekte Kaan Ayhan görev yapacak.
Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Trabzonspor ve İstanbulspor müsabakalarında oyuna sonradan giren Mauro İcardi, bu kez ilk 11'deki yerini alacak.