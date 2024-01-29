Galatasaray'da Mauro Icardi 11'e dönüyor!

Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'yı ağırlayacak Galatasaray'da 4 eksik bulunuyor. Trabzonspor ve İstanbulspor müsabakalarında oyuna sonradan giren Mauro İcardi, bu kez ilk 11'deki yerini alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mauro Icardi 11'e dönüyor!
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29 Ocak 2024 09:23
Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'yı ağırlayacak Galatasaray'da 4 eksik bulunuyor.

Abdülkerim ve Oliveira sakatlığı, Bakambu ve Ziyech ise Afrika Kupası'nda oldukları için yok. Boey'i Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı takımda sağ bekte Kaan Ayhan görev yapacak.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Trabzonspor ve İstanbulspor müsabakalarında oyuna sonradan giren Mauro İcardi, bu kez ilk 11'deki yerini alacak. 

 
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