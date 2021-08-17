Galatasaray'da Marcao kararı ertelendi

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk olduğu maçta Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar maçın önüne geçti.



Sarı-kırmızılı idareciler Marcao'nun takımdaki geleceğini belirlemek için toplandı.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde Marcao'nun 48 saat içinde yapacağı savunma çerçevesinde oyuncuyla ilgili kararını alacak. Marcao'nun bu süre içinde yapacağı savunmaya göre Perşembe günü karar alınacak.



Talimata göre savunma almadan ceza verilemiyor. Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi Galatasaray'ın gündeminde bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar para cezası ve kadro dışı kalması konusunda karar bildirecek.



