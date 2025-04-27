Galatasaray'da Lucas Torreira, kariyerinin en golcü sezonunu tekrarladı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kariyerindeki en golcü sezonunu yineledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Lucas Torreira, kariyerinin en golcü sezonunu tekrarladı
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27 Nisan 2025 23:57
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kariyerindeki en golcü sezonunu tekrarladı.

Eyüpspor maçının 56. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Torreira, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gole ulaştı.

Daha önce 2015-16 sezonunda Pescara, 2021-22 sezonunda da Fiorentina forması giydiği dönemde 5 gol atan Torreira, bu başarısını tekrarladı.

Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor maçlarında gol atan Torreira, kupada da Konyaspor filelerini havalandırarak üst üste çıktığı 3 resmi karşılaşmada tabelayı değiştirdi.

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