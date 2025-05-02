Galatasaray'da kupalar için Okan Buruk faktörü!

Türkiye Kupası ve Süper Lig'de iki kupayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un başarılı performansı güven sağlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kupalar için Okan Buruk faktörü!
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02 Mayıs 2025 09:53
Trendyol Süper Lig'de 5 puan farkla son 5 maça liderlik koltuğunda giren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale adını yazdırdı.

OKAN BURUK FAKTÖRÜ

İki kupayı birden almak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kariyeri boyunca elde ettiği başarılar bu kritik süreçte ciddi anlamda güven sağlıyor.

Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde birçok kulüpte önemli başarılar kazanan Okan Buruk, özellikle Galatasaray'da tarihe geçti. Başarılı çalıştırıcı, teknik direktör ve oyuncu olarak 20 kupaya uzandı.

OKAN BURUK'UN KUPALARI

Galatasaray'da altyapıdan yetişen Okan Buruk futbolcu olarak 1991-2001 ve 2006- 2008 yılları arasında 17 kupa kazandı. Okan Buruk; teknik direktörlük döneminde de 2022'den bu yana sarı-kırmızılı takımla birlikte 3 senede 3 kupa kaldırdı. Deneyimli çalıştırıcı; bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluklarını ekleyerek son 3 senede hanesine 5 kupa eklemeyi hedefliyor.

51 yaşındaki hoca, teknik adamlık kariyerinde Akhisar Belediye ile Türkiye Kupası, Başakşehir'le de lig şampiyonluğu yaşadı.

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