Galatasaray'da kötü gidişatın önü alınamıyor

Avrupa'da alınan başarılı sonuçlara karşın sarı kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 10 mağlubiyet aldı ve tarihin en kötü lig performanslarından birini sergiledi.



Avrupa'nın büyük liglerinde öne geçen takımlar, yüzde 80'e yakın oranla maçları galip bitirirken sarı kırmızılılar ise öne geçtiği maçlarda tam 21 puan bıraktı. Galatasaray, öne geçtiği maçların yüzde 80'ini galip bitirseydi ekstra 17 puanı daha olacaktı ve ligin tablosu bambaşka olacaktı.



FARKLI NEDENLER ÖN PLANA ÇIKARILIYOR!



Yorumcular bu durumda farklı noktaların etkili olduğunu belirtiyor. Transfer planlaması, takımın genç ve tecrübesiz oluşu, takım mühendisliğinin doğru yapılmaması, futbolcu kalitesizliği gibi nedenler ön plana çıkarılıyor.



TARAFTARA GÖRE SORUMLUSU BAŞKAN VE YÖNETİM



Webaslan'ın düzenlediği ankette ise taraftarlar, gidişatın sorumlusu olarak Başkan Burak Elmas'ı gösterdi.



63 binden fazla Galatasaraylı'nın katıldığı ankette başarısızlığın sorumlusu olarak yüzde 35.3 oranında Burak Elmas gösterildi. Burak Elmas ile birlikte yönetim ise yüzde 23.9 oranında oy aldı.



EN AZ SUÇLU TEKNİK HEYETLER



Futbolcular oyların yüzde 22.1'ini alırken, Galatasaraylılar'a göre bu kötü gidişatın en az sorumlusu teknik heyet oldu.



Önce Fatih Terim'in daha sonra Domenec Torrent'in teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'da 'teknik heyet' seçeneği yüzde 18.7 oy aldı.





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