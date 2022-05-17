Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yine iş başında

Futbolda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakmak üzere olan Galatasaray , dün Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.



1-0 yenik duruma düşen ve müthiş geri dönüşle galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar, 3 puanı aldı. Önce penaltıdan Gomis ile eşitliği sağlayan Aslan, başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü Kerem Aktürkoğlu, 3 maç sonra golle buluştu.



51 maç 13 gol



10. golünü kaydeden başarılı futbolcu, performansıyla da 'geri döndüm' dedi. 55. dakikada Ryan Babel'in pasını değerlendiren Kerem, skoru 2-1'e getirdi. 63'te Gomis'in attığı golün de asistini yapan Kerem, dünün en başarılı isimlerindendi. Sarı-Kırmızılı formayla sezonun en golcü oyuncusu olan 23 yaşındaki yıldız, 51 maça çıktı, 13 gol attı ve 12 asist yaptı.





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