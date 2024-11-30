Galatasaray'da ilk bilet kesildi!

Galatasaray'da devre arasında yolların ayrılacağı ilk isim kesinleşti; Victor Nelsson…
GOLÜ YEDİREN İSİM OLDU
AZ Alkmaar ile Hollanda'da oynanan Avrupa Ligi maçında yenilen golde kritik bir hata yapan ve performansı sorgulanan Viking'in miadı doldu. Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden Danimarkalı futbolcu, Okan Buruk'un tanıdığı şansı da saha içindeki oyunu ile pas geçti!
Yedek kaldığı için yeni kontrat teklifine olumsuz cevap verip ara transfer döneminde ayrılmak istediğini belirten Nelsson için AZ Alkmaar maçında vedalaşmanın en doğru karar olduğuna kanaat getirildi.
MİLLİ TAKIMDA İYİYDİ
Danimarka Millî Takımı formasıyla, Sırbistan'a karşı gösterdiği başarılı performansla Uluslar Ligi'nde en iyi 11'e seçilen Nelsson'un, AZ Alkmaar maçında kötü performansı, takıma adapte olamaması, 'ayrılık' planlarına bağlandı.
Direkt oynayacağı bir takıma isteyen Nelsson'u tutmanın Galatasaray'a zarar vereceği görüşünde birleşen yönetim ile teknik heyet ocak ayında Danimarkalıyla yolları ayıracak. Victor Nelsson'un menajerine alınan bu karar iletildi. Galatasaray Kulübü, Nelsson için 10-12 milyon avro bandında bonservis bedeli talep ediyor.
GOLÜ YEDİREN İSİM OLDU
AZ Alkmaar ile Hollanda'da oynanan Avrupa Ligi maçında yenilen golde kritik bir hata yapan ve performansı sorgulanan Viking'in miadı doldu. Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden Danimarkalı futbolcu, Okan Buruk'un tanıdığı şansı da saha içindeki oyunu ile pas geçti!
Yedek kaldığı için yeni kontrat teklifine olumsuz cevap verip ara transfer döneminde ayrılmak istediğini belirten Nelsson için AZ Alkmaar maçında vedalaşmanın en doğru karar olduğuna kanaat getirildi.
MİLLİ TAKIMDA İYİYDİ
Danimarka Millî Takımı formasıyla, Sırbistan'a karşı gösterdiği başarılı performansla Uluslar Ligi'nde en iyi 11'e seçilen Nelsson'un, AZ Alkmaar maçında kötü performansı, takıma adapte olamaması, 'ayrılık' planlarına bağlandı.
Direkt oynayacağı bir takıma isteyen Nelsson'u tutmanın Galatasaray'a zarar vereceği görüşünde birleşen yönetim ile teknik heyet ocak ayında Danimarkalıyla yolları ayıracak. Victor Nelsson'un menajerine alınan bu karar iletildi. Galatasaray Kulübü, Nelsson için 10-12 milyon avro bandında bonservis bedeli talep ediyor.