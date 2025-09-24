24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Galatasaray'da Icardi'den muhteşem dönüş!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro İcardi, 1 senelik araya rağmen gollerine aralıksız devam ediyor. Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı kariyerinde 2022'den beri 93 maçta 87 gollük katkı verdi

24 Eylül 2025 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Icardi'den muhteşem dönüş!
Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı esmeye devam ediyor.

Arjantinli forvet, Konyaspor karşısında da ağları havalandırarak gollerini sıralamayı sürdürüyor.

Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından 1 seneye yakın formasından uzak kalan dünyaca ünlü yıldız adeta kaldığı yerden devam ediyor.


2022'den beri Galatasaray'da oynayan İcardi, şampiyonlukları, gol krallığı ve tribünlerdeki enerjisiyle kulüp tarihine geçti.

Mauro Icardi, 2022-23 sezonunda transfer olduğu Cimbom'da toplamda 93 resmi maçta forma giydi. Rakip filelere 65 gol bırakan, takım arkadaşlarına da 22 kez asist yapan 32 yaşındaki forvet, tam 87 gole doğrudan etki yaptı. Deneyimli yıldız, bu sürede 3 kez üst üste şampiyonluk yaşarken, 2023-24 sezonunda da gol krallığını aldı. İcardi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da zafer yaşadı.

ŞİMDİDEN ZİRVEDE

Mauro Icardi önemli bir sakatlık geçirmesine sahalara hızlı dönüş yaptı. Halen daha fiziksel olarak eksikleri olan İcardi, Süper Lig'de 5 maçta forma giyerken rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Arjantinli yıldız 226 dakika da süre aldı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
