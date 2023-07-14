Adının anıldığıile henüz el sıkışamayan milli oyuncua önerildi.Şenol Güneş'insözleri sonrası siyah beyazlılaraihtimali az görülürken Galatasaray ise milli takım forması da giyen Halil Dervişoğlu için devreye girdi.8+3 kuralını da göz önünde bulunduran sarı kırmızılılar 23 yaşındaki futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu ile iletişime geçti. 1 milyon Euro yıllık ücret isteyen Halil Dervişoğlu ile kontrat görüşmeleri başladı. Galatasaray bu ücreti yüksek bulurken eğer iki taraf maddi şartlarda orta yolu bulursa Halil yeniden Aslan olacak.Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi.