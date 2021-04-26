Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni prensi Halil Dervişoğlu sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.



Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.



Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak ancak Mayıs ayında yapılacak olan seçimden dolayı temkinli adımlar atılıyor.



Halil'in kulübü Brentford, milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak sarı-kırmızılı yönetim şu an anda bu bedeli karşılayabilecek ekonomik güce sahip değil.



PİŞMANLIK YAŞANIYOR



Halil Dervişoğlu'nun kiralık transfer sürecinde Brentford'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, bu konuda büyük bir pişmanlık yaşıyor.



Brentford'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, şu anda 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile karşı karşıya kaldı.



Mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerinden dolayı transfer görüşmelerini beklemeye alan Galatasaray Yönetimi, Halil Dervişoğlu'nun transfer süreci için de şu anda beklemeye geçti.



SABRİ SARIOĞLU



Fatih hocanın dediğine katılıyorum, Halil gibi önemli bir oyuncuya sahipler. Sırtı dönük çok iyi oynuyor, kendine pozisyon yaratıyor. Gol atmadı ama çok pozisyona girdi. Bonservisi alınırsa çok faydalı bir oyuncu olacaktır.



OSMAN ŞENHER



Halil Dervişoğlu... Bu çocuk son vuruşlarda tecrübesiz ve şanssız ama müthiş mücadele ediyor. Hem kendi oynuyor hem arkadaşlarını oynatıyor. Mustafa'nın son vuruşlardaki başarısı Halil'de yok. Ama onun da rakip defansı dağıtma özelliği Mısırlı forvette yok.



