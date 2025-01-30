Galatasaray'da gündem Embolo!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Monaco'dan Breel Embolo oldu.
GALATASARAY ARAYIŞTA
L'Equipe'te yer alan habere göre, Monaco'nun, Embolo ile yola devam etmesi beklenmiyor. Embolo'ya Türkiye'nin yanı sıra; İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu belirtildi. Türkiye'den özellikle Galatasaray'ın hücum hattı için hala arayışta olduğu kaydedildi.
DİĞER SEÇENEKLER
Öte yandan Como'nun geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki futbolcuya teklifinin olduğu ancak bu teklifin Monaco'nun beklentisinin altında olduğu öne sürüldü.
Tottenham'ın da Embolo ile ilgilendiği ve 27 yaşındaki futbolcu için bir diğer ihtimalin Bayern Münih'ten Mathys Tel ile takasta kullanılması olduğu iddia edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
İsviçreli futbolcunun durumunun Monaco'nun transfer planlarını da etkileyeceği aktarıldı.
Monaco'da bu sezon 27 maça çıkan Embolo, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Breel Embolo'nun Monaco ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY ARAYIŞTA
L'Equipe'te yer alan habere göre, Monaco'nun, Embolo ile yola devam etmesi beklenmiyor. Embolo'ya Türkiye'nin yanı sıra; İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu belirtildi. Türkiye'den özellikle Galatasaray'ın hücum hattı için hala arayışta olduğu kaydedildi.
DİĞER SEÇENEKLER
Öte yandan Como'nun geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki futbolcuya teklifinin olduğu ancak bu teklifin Monaco'nun beklentisinin altında olduğu öne sürüldü.
Tottenham'ın da Embolo ile ilgilendiği ve 27 yaşındaki futbolcu için bir diğer ihtimalin Bayern Münih'ten Mathys Tel ile takasta kullanılması olduğu iddia edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
İsviçreli futbolcunun durumunun Monaco'nun transfer planlarını da etkileyeceği aktarıldı.
Monaco'da bu sezon 27 maça çıkan Embolo, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Breel Embolo'nun Monaco ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.