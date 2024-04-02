Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de

Son iki maçı boş geçmeyen Mauro Icardi, bu kez gözünü Hatayspor'a çevirdi. Arjantinli golcü, hem galibiyeti getirmek hem de krallıktaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de
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02 Nisan 2024 09:57
Sarı-kırmızılı ekibin en golcü ismi Mauro İcardi, son iki haftayı boş geçmemişti. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında 3 gole imzasını atan Tangocu, bu kez Hatayspor'u gözüne kestirdi.

31 yaşındaki yıldız, Rams Park'ta bu akşam yine 'Aşkın Olayım' şarkısını dinletmek istiyor. Galibiyeti getiren isim olmayı planlayan Icardi'nin diğer hedefi ise gol krallığı yarışı...

18 golü bulunan Dzeko'yu geride bırakmak isteyen yıldızın şu ana kadar Süper Lig'de 17 golü bulunuyor. Arjantinli yıldız, ayrıca 8 asiste imza attı.

Icardi, geçen sezon son 9 haftada attığı 13 golle şampiyonluğu getiren isim olmuş ve Süper Lig'de sezonu 22 golle tamamlamıştı. 

 
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