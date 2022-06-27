Galatasaray'da genç isimlere kamp daveti

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk, genç oyuncularla yakından ilgilenecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da genç isimlere kamp daveti
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27 Haziran 2022 11:58
Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, genç oyuncularla yakından ilgilenecek.

Buruk, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Emin Bayram, Erkan Süer, Atalay Babacan, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka ve Batuhan gibi gençleri Avusturya'ya da götürecek.



G.SARAY TOPBAŞI YAPIYOR

Galatasaray'ın yeni sezon kamp çalışmaları 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlıyor. Sarı-Kırmızılı takım daha sonra 7 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek. 


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