Galatasaray'da futbolcudan yönetime herkes şampiyonluğa inanıyor!

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Samsun deplasmanından sonra kritik maçlardan biri olarak görülen Bodrum FK maçında da hata yapmayan sarı kırmızılılar, kalan altı maçı da hasarsız atlatıp şampiyonluk kupasına uzanacağından emin.
Bodrum maçından sonra teknik direktör Okan Buruk'un "Şampiyonluk ateşini yaktık" sözlerine yönetimden de aynı şekilde karşılık geldi. Başta başkan Dursun Özbek olmak üzere yönetim, maçtan sonra Kemerburgaz'a çıkarma yaptı.
"İKİ KUPA DA BİZİM!"
Başkan Özbek, şampiyonluk primini en az 7 milyon dolar olarak açıkladı, oyuncularda coşku tavan yaptı. Kaptan Muslera "Sezonu çifte kupayla kapatacağız. Hem lig hem kupa bizim olacak" derken golcü Victor Osimhen "Beni şampiyonluk kadar hırslandıran başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Yönetici İbrahim Hatipoğlu "Mayıslar bizimdir. Mayıs ayı yaklaştığı için biz de heyecanlıyız. Sezon sonunda 25. şampiyonluğumuza ulaşıp armamıza beşinci yıldızı ekleyeceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.
Samsun deplasmanından sonra kritik maçlardan biri olarak görülen Bodrum FK maçında da hata yapmayan sarı kırmızılılar, kalan altı maçı da hasarsız atlatıp şampiyonluk kupasına uzanacağından emin.
Bodrum maçından sonra teknik direktör Okan Buruk'un "Şampiyonluk ateşini yaktık" sözlerine yönetimden de aynı şekilde karşılık geldi. Başta başkan Dursun Özbek olmak üzere yönetim, maçtan sonra Kemerburgaz'a çıkarma yaptı.
"İKİ KUPA DA BİZİM!"
Başkan Özbek, şampiyonluk primini en az 7 milyon dolar olarak açıkladı, oyuncularda coşku tavan yaptı. Kaptan Muslera "Sezonu çifte kupayla kapatacağız. Hem lig hem kupa bizim olacak" derken golcü Victor Osimhen "Beni şampiyonluk kadar hırslandıran başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Yönetici İbrahim Hatipoğlu "Mayıslar bizimdir. Mayıs ayı yaklaştığı için biz de heyecanlıyız. Sezon sonunda 25. şampiyonluğumuza ulaşıp armamıza beşinci yıldızı ekleyeceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.