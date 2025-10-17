17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Galatasaray'da forvet rekabeti: Osimhen mi, Icardi mi?

Osimhen ve Icardi arasındaki forvet rekabeti Galatasaray'a kazandırıyor. Arjantinli yıldız formayı geri almak için ekstra çalışıyor, Nijeryalı golcü ise etkili performansıyla ilk tercihler arasında.

calendar 17 Ekim 2025 09:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da forvet rekabeti: Osimhen mi, Icardi mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kadrosunda dünyaca ünlü iki golcüye sahip olan Galatasaray'da forvet rekabeti iyiden iyiye kızıştı.
 
Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezon tek forvetli sistemde tercihini Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den yana kullandı.
 
Liverpool ve Beşiktaş gibi kritik maçlarda Mauro Icardi'yi yedek bırakan Buruk'un bu kararı dikkat çekerken, Arjantinli golcü hırs yaparak formasını geri almak için ekstra çalışmalara başladı.
 
ICARDI'DEN MİLLİ ARADA ÖZEL MESAİ
 
Yedek kaldığı maçların ardından motivasyonunu kaybetmeyen Icardi, milli arayı fırsat bilerek performansını artırmak için özel antrenmanlar yaptı. Takım çalışmalarının dışında bireysel olarak ekstra idmanlar gerçekleştiren tecrübeli golcü, formayı yeniden kazanmak için teknik heyete mesaj verdi.
 
REKABETİN KAZANANI GALATASARAY OLACAK
 
İki yıldızın Galatasaray formasıyla sergilediği istatistikler de büyük çekişmeyi gözler önüne seriyor. 4 sezonda 96 maçta görev alan Mauro Icardi, 66 gol ve 20 asist üreterek maç başına 0.89'luk skor katkısı sağladı. Arjantinli yıldız, 7 gol daha atarsa 72 gollü kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanını alacak.
 
Diğer yandan, son iki sezonda 47 maça çıkan Victor Osimhen ise 40 gol ve 7 asistle oynadı. Nijeryalı santrfor, maç başına 1.00'lik skora katkı ortalamasıyla takımın en formda isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.
 
OKAN BURUK'UN ELİ GÜÇLÜ
 
Tek forvetli düzende tercihini Osimhen'den yana kullanan Okan Buruk, iki yıldız golcüyü rotasyonda dengeli şekilde kullanarak form grafiğini yüksek tutmak istiyor. Şampiyonluk yarışında her iki oyuncunun da performansı büyük önem taşıyor. Buruk'un ilerleyen haftalarda çift forvetli sistem denemesi de ihtimaller arasında.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.