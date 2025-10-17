Galatasaray'da forvet rekabeti: Osimhen mi, Icardi mi?

Kadrosunda dünyaca ünlü iki golcüye sahip olan Galatasaray 'da forvet rekabeti iyiden iyiye kızıştı.

Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezon tek forvetli sistemde tercihini Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den yana kullandı.

Liverpool ve Beşiktaş gibi kritik maçlarda Mauro Icardi'yi yedek bırakan Buruk'un bu kararı dikkat çekerken, Arjantinli golcü hırs yaparak formasını geri almak için ekstra çalışmalara başladı.

ICARDI'DEN MİLLİ ARADA ÖZEL MESAİ

Yedek kaldığı maçların ardından motivasyonunu kaybetmeyen Icardi, milli arayı fırsat bilerek performansını artırmak için özel antrenmanlar yaptı. Takım çalışmalarının dışında bireysel olarak ekstra idmanlar gerçekleştiren tecrübeli golcü, formayı yeniden kazanmak için teknik heyete mesaj verdi.

REKABETİN KAZANANI GALATASARAY OLACAK

İki yıldızın Galatasaray formasıyla sergilediği istatistikler de büyük çekişmeyi gözler önüne seriyor. 4 sezonda 96 maçta görev alan Mauro Icardi, 66 gol ve 20 asist üreterek maç başına 0.89'luk skor katkısı sağladı. Arjantinli yıldız, 7 gol daha atarsa 72 gollü kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanını alacak.

Diğer yandan, son iki sezonda 47 maça çıkan Victor Osimhen ise 40 gol ve 7 asistle oynadı. Nijeryalı santrfor, maç başına 1.00'lik skora katkı ortalamasıyla takımın en formda isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.

OKAN BURUK'UN ELİ GÜÇLÜ

Tek forvetli düzende tercihini Osimhen'den yana kullanan Okan Buruk, iki yıldız golcüyü rotasyonda dengeli şekilde kullanarak form grafiğini yüksek tutmak istiyor. Şampiyonluk yarışında her iki oyuncunun da performansı büyük önem taşıyor. Buruk'un ilerleyen haftalarda çift forvetli sistem denemesi de ihtimaller arasında.