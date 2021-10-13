Galatasaray'da Florya tartışması: 'Faizin faizinin faizi!'

Galatasaray'da Florya arazinin geri alınması şekli ekim ayı olağan genel kurulunda tartışmalara sebep oldu.



Florya ve Riva arazileri için Emlak Konut ile anlaşma yapan eski başkan Dursun Özbek, "Sayın Kaan Kançal diyor ki, 'Biz 4 sene öncenin parasıyla 120 milyona geri aldık. Bugünkü değeri 500-600 milyon" Muhteşem bir karlılık yaptık demek istiyor. Divan'a gelmeden önce Sayın Başkan'ın daveti üzerine bir toplantı yaptık; eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan başkanları. Geçen ayki Divan'da açıklanmış olmasına rağmen böyle bir ifade nasıl kullanılır!" dedi.



Dursun Özbek, "Taze taze, daha sabah yaptığımız toplantıda Florya'nın geri alınması, Florya - Riva kompozisyonunun bozulmasının bize neye mal olduğunu ben buraya Ozan kardeşimi davet etmek istiyorum. Gelsin haziruna anlatsın. Onu o fiyata aldık, bu fiyata satarız, bu kadar kar ediyoruz, bunu söyleyemezsiniz. Yaptığınız operasyonun Galatasaray'a neye mal olduğunu ya gelsin başkan açıklasın ya da Ozan Bey gelsin açıklasın." ifadelerini kullandı.



ÖZBEK'İN ÇAĞRISI ÜZERİNE ELMAS KONUŞTU



Burak Elmas, Dursun Özbek'in çağrısı üzerine kürsüye çıkarak Mustafa Cengiz döneminde bozulan Florya - Riva kompozisyonu üzerine açıklama yaptı.



İşte Burak Elmas'ın sözleri:



Bu konu bildiğiniz üzere camianın çok hassas olduğu ve detaylarına hakim olmayı arzu ettiği konu. Yönetim kurulu üyemiz Ozan Şener, çok açık ve net şekilde sizlerle paylaştı. Emlak Konut'tan aldığımız birebir verilerin sunumunu yaptık. Veriler bizden değil bağımsız bir yerden geldiğini paylaşmak için...



Olayın bir tarafı değiliz, biz Galatasaray'ın tarafıyız. Bizim sorumluluğumuz olayı olduğu gibi tüm detaylarıyla aktarmak. O sunumda tüm detaylar vardır. Görünen fotoğraf şudur. Sayın Dursun Başkan döneminde Riva ve Florya arazilerimiz, genel kurulun onayıyla ve Emlak Konut vasıtasıyla bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya önemli bir kısmı, başta arazi bedeli karşılığı sanırım, başta Florya ve Riva arazileri karşılığında bir miktar Galatasaray'ın sermaye artışında kullanılacak ve burada Galatasaray'ın ipoteklerini kaldırma zorunluluğunu yerine getireceği kredi alması adına garanti verildi. Bu kredinin bir ödeme vadesi vardı. Bu ödeme vadesi iki operasyondan, yani Florya ve Riva'dan gelecek nakit akışıyla ödenmek üzere planlanmış. Bunları hem bankadan hem Emlak Konut'tan şahsen giderek görüşmemde kendim teyit ettim."



"FAİZİN FAİZİNİN FAİZİNİ ÖDÜYORUZ"



"Burada Riva ve Florya arazilerine baktığımda, Florya'nın nakit girişinin daha hızlı ve daha çabuk olacağı bir gerçek. Riva arazimizin halihazırda 2-3 sene daha önümüzde bitmesi ve gelirinin gelmesi için bir süreç var. O da garanti değil. Riva'da da sürecin gerisinde gidiliyor. Uzak ve yeniden geliştirilen bir yer. Florya öyle değil. Florya'nın boşaltılamaması ve anlaşmadan çıkarılması sonucu alınan bu kredilerin ödeme vadelerinden garanti edilen rakam ödenemedi. Bu neye sebebiyet verdi? Biz kendi aramizi geri aldık. Güncel olarak biz ona 20.8 milyon TL üzerinden faiz ödüyoruz. Üstüne Emlak Konut o gelirler gelmediği için bizim ödemelerimizi bankalara ödüyor ama vadelerinde eksik geldiği için üstüne bizim adımıza kredi kullanarak kredileri ödüyor. Biz aslında faizin faizinin faizini ödüyoruz. Bunu da mevcut Emlak Konut yönetimiyle bir an önce halletmek adına görüşmelerim var."



"MAALESEF PARA GİRMEME İHTİMALİ VAR"



"Eğer faizin faizinin faizini ödemeye devam edersek ilk aldığımız paranın haricinde, bunun vasıtasıyla yaptığımız kredi ve sermaye artışı haricinde Galatasaray'ın kasasına maalesef herhangi bir para girmeme ihtimali söz konusu. Onun için bununla uğruşuyoruz."



"KREDİNİN FİNANSMANI İÇİN ALINAN KREDİNİN FAİZİ 130 MİLYON"



"İki arazinin nakit girişi ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak bir plan yapılmış. Bu planın bozulması sebebiyle Galatasaray ciddi anlamda büyük bir faiz ödemeyle karşı karşıya kalmış. Bunun da büyük bölümünü ödemiştir. Bugüne kadar nakit akışının doğru gerçekleşmemesinden dolayı ilk alınan kredinin finansmanı için alınan kredinin faizine yaklaşık 130 milyon TL para ödendi. Hikaye budur. En şeffaf şekilde anlatmışımdır umarım. Gerekli belgeler de elimizde mevcut."



