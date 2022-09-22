Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın cezası nedeniyle forma şansı bulan Emin Bayram bu fırsatı iyi değerlendirdi. Devre arasında yerli bir stoper almak düşüncesi olan Galatasaray Yönetimi, Emin'in performansı sonrası beklemeye geçti.



OKAN BURUK YAKINDAN TAKİP EDECEK



İki futbolcunun durumunu yakından takip edecek olan teknik direktör Okan Buruk, oyuncuların istek ve performanslarından memnun kalması halinde transfer istemeyecek.



KAMP DÖNEMİ YILDIZLAŞTI



Emin Bayram geçen sezonu TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da kiralık geçirdi. 30 maçta 2 gollük istatistik ortaya koyan 19 yaşındaki yıldız adayı Galatasaray'a güçlü dönmüştü. Emin Bayram sakatlandığı döneme kadar Okan Buruk'un hazırlık kampında şans verdiği ve performansını beğendiği bir isimdi.



TERİM PROFESYONEL YAPTI



2013 yılında Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Emin Bayram 2019 yılında Fatih Terim döneminde profesyonel yapıldı. Genç oyuncu daha 16 yaşındayken A Takım forması giymeye başladı.



25 BİN TL KAZANIYOR



2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki stoper Galatasaray'da aylık 25 bin TL kazanıyor. Emin Bayram bir diğer genç stoper Metehan Baltacı ile birlikte takımın en az kazanını. Metehan Baltacı da aylık 20 bin TL ücret alıyor.



EMRE ÇOLAK'IN HOCASI KEŞFETMİŞTİ



Emin Bayram daha önce Galatasaray forması giyen başarı oyuncu Emre Çolak gibi Esenler Atışalanı'nda futbolla tanıştı. Emre Çolak'ı keşfeden emektar hoca Emin Tetikli, Emin Bayram'daki yeteneği görerek Galatasaray alt yapısına kazandırdı.











