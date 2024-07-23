Galatasaray'da Doue gerçeği!

Galatasaray'da yeni sezon kadro çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da merak edilen konuların başında sağ beke yapılacak takviye geliyor.
Uzun süre Guela Doue ile temasta olan, hem Rennes'le hem de oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, karşı tarafın sürekli artan talepleri nedeniyle geri adım atmak durumunda kaldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Doue'den tamamen vazgeçtiklerini dile getirdi.
NEDEN VAZGEÇİLDİ?
Galatasaray'ın Rennes'le 6 milyon Euro'ya anlaşmasına rağmen, Fransız kulübünün daha sonra rakamı 8 milyon Euro'ya çektiği, oyuncuyla 1.2 milyon Euro net maaşa el sıkışmasına rağmen, daha sonra bu rakamın da 1.8 milyon Euro'ya çekildiği ortaya çıktı.
Galatasaray, bu nedenle Doue transferini rafa kaldırdı.
İbrahim Hatipoğlu, Doue için, "Oyuncunun yakınlarındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Burası Galatasaray. Bu noktalar zorlandığı için bu transfer uzadı. Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır." sözlerini kullanmıştı.
Uzun süre Guela Doue ile temasta olan, hem Rennes'le hem de oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, karşı tarafın sürekli artan talepleri nedeniyle geri adım atmak durumunda kaldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Doue'den tamamen vazgeçtiklerini dile getirdi.
NEDEN VAZGEÇİLDİ?
Galatasaray'ın Rennes'le 6 milyon Euro'ya anlaşmasına rağmen, Fransız kulübünün daha sonra rakamı 8 milyon Euro'ya çektiği, oyuncuyla 1.2 milyon Euro net maaşa el sıkışmasına rağmen, daha sonra bu rakamın da 1.8 milyon Euro'ya çekildiği ortaya çıktı.
Galatasaray, bu nedenle Doue transferini rafa kaldırdı.
İbrahim Hatipoğlu, Doue için, "Oyuncunun yakınlarındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Burası Galatasaray. Bu noktalar zorlandığı için bu transfer uzadı. Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır." sözlerini kullanmıştı.