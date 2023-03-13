Galatasaray'da divan kurulu 15 Mart'ta toplanacak

Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısı, 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da divan kurulu 15 Mart'ta toplanacak
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13 Mart 2023 14:27
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, toplantının saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş özet yıllık mali, yönetsel ve sportif raporu sunulacak.

Denetim kurulu da aynı konu hakkındaki tespitlerini divan üyeleriyle paylaşacak.

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