Galatasaray'da dev operasyon: Luis Suarez

Galatasaray, yıldızlarla kadrosunu müthiş bir isimle daha da güçlendirmek için harekete geçti: Luis Suarez.
Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, dev transfer operasyonunda ön çalışmalara başladı. Erden Timur, Luis Suarez'i Galatasaray'ın renklerine bağlamak için tüm şartları zorlama kararı aldı.
INTER MIAMI DE İSTİYOR
Ancak Luis Suarez konusunda Galatasaray'ın çok zorlu bir rakibi bulunuyor. Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcuyla ilgileniyor. Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Cimbom'a transfer olacağı öngörülüyor.
LUIS SUAREZ'İN KARİYERİ?
35 yaşındaki Luis Suarez, kariyerine Club Nacional takımında başladı. Ardından Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında forma giydi. Suarez, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da toplamda 5 kez gol krallığı tattı. 2022 yazında yeniden Nacional'e dönen Suarez, Ocak 2023'te Gremio'ya transfer oldu. Profesyonel kariyeri boyunca 757 maçta 463 kez gol sevinci yaşadı. 137 kez Uruguay Milli Takımı formasını giyen Suarez, 68 kez fileleri havalandırdı.
Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, dev transfer operasyonunda ön çalışmalara başladı. Erden Timur, Luis Suarez'i Galatasaray'ın renklerine bağlamak için tüm şartları zorlama kararı aldı.
INTER MIAMI DE İSTİYOR
Ancak Luis Suarez konusunda Galatasaray'ın çok zorlu bir rakibi bulunuyor. Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcuyla ilgileniyor. Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Cimbom'a transfer olacağı öngörülüyor.
LUIS SUAREZ'İN KARİYERİ?
35 yaşındaki Luis Suarez, kariyerine Club Nacional takımında başladı. Ardından Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında forma giydi. Suarez, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da toplamda 5 kez gol krallığı tattı. 2022 yazında yeniden Nacional'e dönen Suarez, Ocak 2023'te Gremio'ya transfer oldu. Profesyonel kariyeri boyunca 757 maçta 463 kez gol sevinci yaşadı. 137 kez Uruguay Milli Takımı formasını giyen Suarez, 68 kez fileleri havalandırdı.