Galatasaray'da derbi öncesi bir kötü haber daha: Wilfried Zaha

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi bileğinde ağrı bulunduğunu söyleyen Wilfried Zaha'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi öncesi bir kötü haber daha: Wilfried Zaha
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03 Mart 2024 11:43
Son güncelleme 03 Mart 2024 11:50
Galatasaray'da son haftalarda performansıyla eleştiri konusu olan ve yedek kulübesinde bekleyen Wilfried Zaha'nın da Beşiktaş maçı kadrosunda olmama ihtimali bir hayli yüksek.

Son taktik antrenmanını gerçekleştiren Galatasaray'da çalışmalar için Florya'ya gelen tecrübeli yıldız, bileğinde ağrı bulunduğunu söyledi.

Sabah kendini tekrardan test edecek olan Zaha'nın kadroya alınıp alınmayacağı ise maç saatine doğru belli olacak.

ZIYECH VE AURIER DE YOK

Galatasaray'da sakatlığını henüz atlatamayan Hakim Ziyech, tedavisini Hollanda'da sürdürmek için bugün Amsterdam'a uçtu. Galatasaray Sağlık ekibi oyuncuya 2 günlük tedavi süresi verdi. Faslı oyuncu, 2 günlük iznin ardından İstanbul'a geri dönecek.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Çarşamba günü takımla antrenmana çıkması beklenen Ziyech, Rize maçında kadroda yer alacak. Hakim Ziyech, Galatasaray'ın Beşiktaş ile pazar günü oynayacağı derbide forma giyemeyecek. 

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, sarı kırmızılı takımın devre arasında transfer ettiği ve Afrika Kupası'ndan sakat dönen Serge Aurier'in de sakatlığını geçmediği ve derbide forma giyemeyeceği belirtildi.



 
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