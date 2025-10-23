Galatasaray'da Davinson Sanchez mükemmel döndü!

Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği maçta Davinson Sanchez, alkış aldı.
Cezası nedeniyle Süper Lig'de oynanan Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen ve 1 hafta dinlenme şansı bulan Davinson Sanchez, Bodo Glimt maçıyla birlikte formasını aldı.
NEFES ALDIRMADI
Savunmada yaptığı kritik hamlelerle önemli bir performansa imzasını atan Kolombiyalı futbolcu, Bodolu oyunculara nefes aldırmadı.
