Galatasaray'da çare Kaan

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezalı Davinson Sanchez yerine Kaan Ayhan'a süre verecek.

Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da çare Kaan
1 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'deki takipçisi Trabzonspor ile karşılaşacak lider Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk da kadrosunu belirlemeye çalışıyor.

Ülkesinden dönen Torreira ilk 11'deki yerini alacak. Sarı kart cezalısı Sanchez'in yerine ise stoper tandeminde Kaan'ın oynaması bekleniyor.

RİSKE EDİLMESİ BEKLENMİYOR

Ancak Buruk; Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo'nun son durumuna bakacak. Fildişi Sahilli oyuncu yetişirse ilk 11'e dönebilir ama Ajax sınavı nedeniyle riske edilmesi beklenmiyor.

Kaan, Sanchez'in kırmızı kart cezalısı olduğu Başakşehir maçında da 11'de oynamıştı. 

ONUACHU ALARMI!

Hücum gücü kadar savunmasıyla da dikkat çeken Galatasaray, buna karşın son dört maçında gol yedi. Buruk, bu nedenle Trabzonspor maçında Singo'yu, Onuachu tehlikesi nedeniyle oynatmak istiyor. 2.01 boyundaki Nijeryalı pivot santrforun hava toplarındaki üstünlüğü korkutuyor. 1.90'lık Fildişi Sahilli savunmacı yetişmez ve stoperde Kaan oynarsa tüm takıma "Trabzonspor'a orta yaptırmayın" talimatı verilecek.

MİNİMUM ROTASYON

Birbirinden zorlu maçlar nedeniyle Okan Buruk, kadro rotasyonunu minimize etti. Bodo/Glimt ve Göztepe'nin ardından Trabzon ve Ajax ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların deneyimli hocası, rakiplerin gücü ve maçların önemi nedeniyle sakat ve cezalı olmadıkça 11'ini değiştirmeyecek.

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.