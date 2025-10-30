Galatasaray'da çare Kaan

1 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'deki takipçisi Trabzonspor ile karşılaşacak lider Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk da kadrosunu belirlemeye çalışıyor.
Ülkesinden dönen Torreira ilk 11'deki yerini alacak. Sarı kart cezalısı Sanchez'in yerine ise stoper tandeminde Kaan'ın oynaması bekleniyor.
RİSKE EDİLMESİ BEKLENMİYOR
Ancak Buruk; Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo'nun son durumuna bakacak. Fildişi Sahilli oyuncu yetişirse ilk 11'e dönebilir ama Ajax sınavı nedeniyle riske edilmesi beklenmiyor.
Kaan, Sanchez'in kırmızı kart cezalısı olduğu Başakşehir maçında da 11'de oynamıştı.
