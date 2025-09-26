26 Eylül
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için mutlu son!

NEOM SC ile transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'da kriz yaratan Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılılarla yeni sözleşme imzaladı; maaşı 200 milyon TL'ye, bonuslarla birlikte kazancı 6 milyon euroya çıktı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için mutlu son!
Transfer döneminin son günlerinde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC ile masaya oturan ve Galatasaray'dan ayrılmak için kolaylık isteyen Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılılarda büyük bir kriz yaratmıştı.
 
Bir süre antrenmanlara çıkmayan ve takım içi dengeleri sarsan milli futbolcu, sonunda Galatasaray ile yeni bir sözleşmeye imza attı.
 
Süper Lig'de sezona etkileyici bir başlangıç yapan ve talipleri artan 25 yaşındaki oyuncunun transferine Galatasaray yönetimi son anda izin vermedi. NEOM SC'den gelen astronomik teklifleri geri çeviren sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı başardı.
 
REKOR MAAŞ VE BONUSLAR
 
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Yılmaz ile yaptığı yeni anlaşmada şartları baştan aşağı değiştirdi. Milli futbolcunun yıllık net maaşı 200 milyon TL'ye çıkarılırken, sözleşmesine şarta bağlı 100 milyon TL'lik bonuslar eklendi.
 
Bu bonusların devreye girmesi için Galatasaray'ın şampiyon olması ve oyuncunun sezon içinde 20 gol katkısına ulaşması gibi hedefler belirlendi.
 
Bu şartların gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz'ın toplam kazancı yıllık 6 milyon euroyu aşacak. Böylece milli futbolcu, yerli oyuncular arasında kulüp tarihinin en yüksek maaşlı isimlerinden biri olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.