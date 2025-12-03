03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Galatasaray'da Afrika endişesi: Victor Osimhen

Nijerya'nın Afrika Kupası geniş kadrosuna çağrılan Victor Osimhen, Galatasaray'da tedirginlik yarattı. İşte kaçıracağı maçlar...

calendar 03 Aralık 2025 09:48 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 09:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Afrika endişesi: Victor Osimhen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası için açıkladığı geniş kadroyu duyurdu. Listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de yer aldı. 
 
Son iki milli takım dönüşünde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki golcünün durumu, sarı-kırmızılı camiada yine tedirginliğe neden oldu.
 
MONACO VE ANTALYASPOR MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK
 
FIFA'nın kararı doğrultusunda Afrika Kupası'na katılacak oyuncular, 15 Aralık'a kadar kulüplerinde kalabilecek.
 
Bu gelişme, Osimhen'in 9 Aralık'taki Monaco ve 13 Aralık'taki Antalyaspor maçlarında Galatasaray forması giyebileceği anlamına geliyor.
 
Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, yıldız golcünün iki kritik karşılaşmada sahada olmasını önemli bir avantaj olarak görüyor.
 
KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
 
Nijerya Milli Takımı'nın kamp başlangıcı 12 Aralık olarak açıklandı.
 
Mevcut plana göre Osimhen, Antalyaspor maçının ardından 1 gün gecikmeli olarak kampa katılacak.
 
Böylece Galatasaray'ın ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giymesi mümkün olmayacak.
 
SÜPER KUPA TEHLİKEDE
 
Galatasaray'ın 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması da Osimhen açısından risk taşıyor.
 
Afrika Kupası'nda üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, final ise 18 Ocak'ta oynanacak.
 
Süper Lig'in ikinci yarısının 15 Ocak'ta başlayacağı düşünüldüğünde, turnuvada ilerleme durumuna göre Osimhen hem Süper Kupa'yı hem de ligin başlangıcını kaçırabilir.
 
Sarı-kırmızılılar, yıldız forvetin yoğun milli takım takvimi ve yüksek sakatlık riski nedeniyle süreci yakından takip ediyor. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.