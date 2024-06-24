Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı tehlikesi!

Galatasaray, oyuncularına gelen teklifleri EURO 2024 sonrasına ötelemişti. Bunun nedeni ise söz konusu isimlerin turnuvada gösterecekleri performanslarıyla değerlerini artırma ihtimaliydi. Ancak yönetimin bu hesapları şu ana kadar pek tutmadı. Özellikle de Abdülkerim Bardakcı konusunda...
Gruptaki ilk iki müsabakada beklentileri karşılayamayan Abdülkerim, gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü ve Çekya maçında sahaya çıkma şansını yitirdi. Bu durum sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığına neden oldu.
TEHLİKE VAR
Suudi Arabistan'dan teklifler alan Abdülkerim için 10 milyon euronun üzerinde bir ücret talep eden Galatasaray, istediği rakamı kabul ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya.
GRUP AŞAMASINDAN SONRAKİ PERFORMANSI BEKLENİYOR
Sözleşmesi sezon sonu beklemeden uzatılan 29 yaşındaki futbolcunun grup aşamasından sonra ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
2022-23 sezonunda Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, iki sezonda sarı-kırmızılı formayla 77 müsabakaya çıktı. 10 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist kaydetti.
Gruptaki ilk iki müsabakada beklentileri karşılayamayan Abdülkerim, gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü ve Çekya maçında sahaya çıkma şansını yitirdi. Bu durum sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığına neden oldu.
TEHLİKE VAR
Suudi Arabistan'dan teklifler alan Abdülkerim için 10 milyon euronun üzerinde bir ücret talep eden Galatasaray, istediği rakamı kabul ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya.
GRUP AŞAMASINDAN SONRAKİ PERFORMANSI BEKLENİYOR
Sözleşmesi sezon sonu beklemeden uzatılan 29 yaşındaki futbolcunun grup aşamasından sonra ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
2022-23 sezonunda Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, iki sezonda sarı-kırmızılı formayla 77 müsabakaya çıktı. 10 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist kaydetti.