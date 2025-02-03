Galatasaray'da 4 oyuncu cezalı

Galatasaraylı Lucas Torreira, Barış Alper, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep karşısında sarı kart gördüler ve Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştüler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 4 oyuncu cezalı
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03 Şubat 2025 20:41
Son güncelleme 03 Şubat 2025 22:08
Galatasaray'da Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Fernando Muslera cezalı duruma düştü.

Gaziantep mücadelesinin 35. dakikasında Lucas Torreira, 80. dakikasında Barış Alper, 81. dakikada Fernando Muslera ve 89. dakikada Abdülkerim Bardakcı kart gördüler.

Dört oyuncu da sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.

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