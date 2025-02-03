Galatasaray'da 4 oyuncu cezalı

Galatasaray'da Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Fernando Muslera cezalı duruma düştü.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Gaziantep mücadelesinin 35. dakikasında Lucas Torreira, 80. dakikasında Barış Alper, 81. dakikada Fernando Muslera ve 89. dakikada Abdülkerim Bardakcı kart gördüler.
Dört oyuncu da sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.
Gaziantep mücadelesinin 35. dakikasında Lucas Torreira, 80. dakikasında Barış Alper, 81. dakikada Fernando Muslera ve 89. dakikada Abdülkerim Bardakcı kart gördüler.
Dört oyuncu da sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.