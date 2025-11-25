25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-063'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
2-057'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-266'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-265'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-061'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
1-066'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-161'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da 33 maçlık seri sona erdi!

Union Saint-Gilloise'ye 1-0 kaybeden Galatasaray, sahasında 33 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

calendar 25 Kasım 2025 23:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 34. resmi maçına çıktı.

Bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşayan Galatasaray, Union SG mağlubiyetiyle seriyi 34 maça uzatamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
