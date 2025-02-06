Galatasaray, Cuesta'yı açıkladı!

Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta transferini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Cuesta'yı açıkladı!
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06 Şubat 2025 22:18
Son güncelleme 06 Şubat 2025 22:32
Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için Genk'e 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR
2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR
2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR
2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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