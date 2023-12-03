Galatasaray: 'Çok seviliyorsun Mauro'

Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Sarı-kırmızılı takım, Mauro Icardi'nin Pendikspor maçından önce çocuklarla bir arada olduğu fotoğrafını kullandı ve, "Yeşil sahadan doğan ve her gün büyüyen bu sevgi yumağının başrollerinde yine çocuklar ve Icardi var. Çok seviliyorsun Mauro!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Icardi için bu paylaşımında sarı-kırmızı kalp emojileri de kullandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf:
Sarı-kırmızılı takım, Mauro Icardi'nin Pendikspor maçından önce çocuklarla bir arada olduğu fotoğrafını kullandı ve, "Yeşil sahadan doğan ve her gün büyüyen bu sevgi yumağının başrollerinde yine çocuklar ve Icardi var. Çok seviliyorsun Mauro!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Icardi için bu paylaşımında sarı-kırmızı kalp emojileri de kullandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf:
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