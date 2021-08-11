Galatasaray, Canberk Kuş'u açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Canberk Kuş'u renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray, Canberk Kuş'u açıkladı
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11 Ağustos 2021 19:31
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 1.98 boyundaki forvet oyuncusu Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.

Canberk Kuş ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Galatasaray formasıyla devam edecek olan Canberk Kuş'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.


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