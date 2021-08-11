Galatasaray, Canberk Kuş'u açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 1.98 boyundaki forvet oyuncusu Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.
Canberk Kuş ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Galatasaray formasıyla devam edecek olan Canberk Kuş'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Canberk Kuş ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Galatasaray formasıyla devam edecek olan Canberk Kuş'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.