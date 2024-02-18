Galatasaray Çağdaş'tan farklı tarife

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 99-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş'tan farklı tarife
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18 Şubat 2024 18:22
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 99-70 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Mesut Öztürk, Özkan Talo, Çağatay Taşkın

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 21, Allen 14, Meltem Yıldızhan 8, Abdelkader 16, Vanloo 14, Yağmur Kübra Taşar 1, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü 2, McCovan 12, Harika Gözde Eldaş 3

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 19, Christina 16, Henderson 8, Angelina 13, Helin Boybeyi, Niray Sena Aral, Hazal Çetin 4, Denisa Karaoğlan 8, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 2

1. Periyot: 33-16

Devre: 54-28

3. Periyot: 78-52

 

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