Galatasaray Çağdaş, Nesibe Aydın engelini aştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 83-78 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş, Nesibe Aydın engelini aştı
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27 Ocak 2024 18:47
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 83-78 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Duhan Köyiçi, Barış Turgut, Mustafa Çeltiker

Nesibe Aydın: Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 11, Zec, Cannon 6, Coates 19, İlayda Güner 15, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakcı 2, Gamze Takmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 16, Vanloo 13, Smith 10, Meltem Yıldızhan 17, McCowan 18, Hines-Allen 8, Büşra Akbaş 1, Sude Yılmaz

1. Periyot: 13-22

Devre: 33-38

3. Periyot: 52-63

 

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