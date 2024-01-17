Galatasaray Çağdaş Faktoring tur peşinde!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, 18 Ocak Perşembe günü Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow ekibini konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Rakibini ilk maçta 87-73 yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring, rövanş mücadelesine 14 sayılık avantajla çıkacak. Tur atlayan ekip, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Rakibini ilk maçta 87-73 yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring, rövanş mücadelesine 14 sayılık avantajla çıkacak. Tur atlayan ekip, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.