Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Tolga Esenci dönemi

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında Milos Paden'den boşalan başantrenörlük görevine Tolga Esenci'nin getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Tolga Esenci dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2024 18:49
 Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında Milos Paden'den boşalan başantrenörlük görevine Tolga Esenci'nin getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 2023-24 sezonu başından itibaren yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Tolga Esenci, sezonun geri kalan kısmında takımımızın başantrenörü olarak görevini sürdürecektir. Tolga Esenci'ye yeni görevinde üstün başarılar dileriz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery