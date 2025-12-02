Galatasaray, bu sezon ligde ilki yaşadı!

01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-1
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-3
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-4

Galatasaray, bu sezon ilk kez öne geçtiği maçta puan verdi.

calendar 02 Aralık 2025 01:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, bu sezon ilk kez Trendyol Süper Lig'de gol perdesini açtığı bir maçta puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, derbiye kadar bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 8 kez ilk golü atan taraf oldu. Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir'e karşı ilk golü kaydeden Galatasaray, bu mücadelelerin hepsinden galibiyetle ayrıldı.

Bu sezonki 14. mücadelede 9. kez ilk gol kaydeden "Cimbom", bu kez üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybetti.


Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk golü yiyen taraf olduğu 4 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın bir maçı da golsüz eşitlikle sona erdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
