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Galatasaray, bir antrenmanla Almanya deplasmanına

Galatasaray Teknik Direktörü, Fenerbahçe derbisindeki olayların negatif etkisini silmek için dünkü çalışmayı iptal etti. Aslan, sadece bir antrenmanla Schalke deplasmanına gidecek.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray, bir antrenmanla Almanya deplasmanına
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05 Kasım 2018 09:12
Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında kaçan galibiyet keyifleri kaçırırken, teknik direktör Fatih Terim ilginç bir karar daha aldı.

Schalke maçı öncesinde sürpriz bir kararla programı değiştiren Terim, dün yapılması gereken antrenmanı iptal etti. Deneyimli teknik adamın, dün futbolcularına izin vererek derbininin olumsuz etkilerini silmeye çalıştığı ifade edildi. Fenerbahçe maçındaki skorun ve karşılaşma sonrası yaşanan olayların takımı olumsuz etkilediğini gören Terim'in bu nedenle takıma izin verdiği belirtildi.

Fenerbahçe derbisinin ardından ilk idmanında as oyunculara yenilenme idmanı yaptıran Fatih Terim, Galatasaray'ı tek taktik antrenmanla Schalke 04 karşısına çıkaracak. Sarı-kırmızılılar öğlen saatlerinde THY'ye ait uçakla Almanya'ya gidecek.

Galatasaray, akşam maçın oynanacağı Veltins Arena'da 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.

Yaşanan sakatlıklar ve maçlardaki fiziksel düşüşler, Galatasaray'ın bu sezonki antrenmanlarını tartışmalı hale getirdi.

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