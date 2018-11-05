Galatasaray, bir antrenmanla Almanya deplasmanına

Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında kaçan galibiyet keyifleri kaçırırken, teknik direktör Fatih Terim ilginç bir karar daha aldı.Schalke maçı öncesinde sürpriz bir kararla programı değiştiren Terim, dün yapılması gereken antrenmanı iptal etti. Deneyimli teknik adamın, dün futbolcularına izin vererek derbininin olumsuz etkilerini silmeye çalıştığı ifade edildi. Fenerbahçe maçındaki skorun ve karşılaşma sonrası yaşanan olayların takımı olumsuz etkilediğini gören Terim'in bu nedenle takıma izin verdiği belirtildi.Fenerbahçe derbisinin ardından ilk idmanında as oyunculara yenilenme idmanı yaptıran Fatih Terim, Galatasaray'ı tek taktik antrenmanla Schalke 04 karşısına çıkaracak. Sarı-kırmızılılar öğlen saatlerinde THY'ye ait uçakla Almanya'ya gidecek.Galatasaray, akşam maçın oynanacağı Veltins Arena'da 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.Yaşanan sakatlıklar ve maçlardaki fiziksel düşüşler, Galatasaray'ın bu sezonki antrenmanlarını tartışmalı hale getirdi.