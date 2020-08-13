'Galatasaray, Bernard Mensah'ta sona çok yakın'

Galatasaray'ın Beşiktaş ile birlikte transferini bitirmek için çaba sarfettiği Kayserisporlu Bernard Mensah'da Sarı- Kırmızılılar imzaya yaklaştı. Galatasaray, Atletico Madrid'in satışta yüzde 40 payı olduğu için Kayserispor'a cazip bir kiralama teklifinde bulundu.



2 YILLIĞINA KİRALANACAK

Yapılan teklife göre Galatasaray, Kayserispor'a Bernard Mensah'ın 2 yıllık kirası için 1.4 milyon Euro ile birlikte Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı kiralık olarak verecek.



KAYSERİ'NİN HOCASI DA İSTİYOR

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş'ın Emre ile Jimmy'yi kadrosunda görmek istediği belirtilirken iki oyuncunun da Kayseri'de oynamayı kabul ettiği öğrenildi



MENSAH SADACE ONAY BEKLİYOR

Kayseri yönetimi Mensah'ın transferini görüşmek için toplantı yapacak. Olumlu kararın çıkmasının yüksek olasılık olduğu, pazartesiye kadar da imzaların atılmasının beklendiği belirtildi



